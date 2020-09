Nuovo record dei contagi in Campania, sono quasi 300. C’è una vittima

Nuovo record di contagi in Campania: oggi ci sono 295 nuovi positivi, 50 in più di ieri ma 53 tamponi in meno effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 5.592 test, dunque, 295 sono risultati positivi. Solo nel mese di settembre, così, il numero di contagiati sale a 2.144, 675 in più della somma dei positivi di febbraio, marzo e aprile, quando l’epidemia cominciò a mietere vittime anche in Campania.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 12.169 su 584.072 tamponi effettuati mentre sale a 461 il numero di vittime con il nuovo decesso registrato ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: solo nella giornata di ieri sono stati ricoverati 12 malati. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 5.824 a 5.968 con 144 negativizzati in 24 ore.