Nuovi contagi a Pompei, Ottaviano e Sant’Anastasia ECCO L’ELENCO DEI COMUNI

Circa 180 nuovi casi di Coronavirus, ecco come sono divisi città per citta: Napoli 83, Pozzuoli 5, Benevento 4, Eboli 4, Salerno 4, Castellammare 3, Montesarchio 3, Parolise 3, Sarno 3, Sperone 3, Arzano 2, Bellizzi 2, Casaluce 2, Casoria 2, Castel Volturno 2, Pomigliano 2, Portici 2, Quarto 2, Sant’antimo 2, S. Maria la Carità 2, Acerra 1, Apice 1, Atripalda 1, Bacoli 1, Caivano 1, Calvi Risorta 1, Camerota 1, Capodrise 1, Casal di Principe 1, Casalnuovo 1, Casavatore 1, Caselle in Pittari 1, Caserta 1, Casola 1, Castello di Cisterna 1, Cicciano 1, Forio 1, Grottaminarda 1, Marano 1, Melito 1, Montemarano 1, Mugnano di Napoli 1, Cittadino della Nigeria 1, Ottaviano 1, Piedimonte Matese 1, Pietradefusi 1, Pignataro Maggiore 1, Pompei 1, Ricigliano 1, Sant’Agata de’ Goti 1, Sant’Anastasia 1, Sant’Egidio Monte Albino 1, Sorrento 1, Taurano 1, Telese Terme 1, Torre Annunziata 1, Torre Del Greco 1, Villa Literno 1, Volla 1.