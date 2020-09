Niente scuola nell’area vesuviana, il sindaco ha rinviato l’apertura causa Covid

Posticipato a lunedi’ 28 settembre l’inizio delle attivita’ didattiche per gli istituti di ogni ordine e grado presenti nel comune di Torre Annunziata. La decisione e’ stata assunta dal sindaco della citta’ vesuviana Vincenzo Azione in seguito al numero crescente di contagi da Covid-19 registrati nelle ultime ore sul territorio cittadino (la maggior parte dei quali asintomatici). ”Inoltre – si legge nell’ordinanza firmata oggi da Ascione – l’utilizzo dei plessi quali sedi di seggi elettorali per le consultazioni referendarie e regionali del 20 e 21 settembre impone, una volta concluse le operazioni di voto, un intervento accurato di igienizzazione e sanificazione degli edifici scolastici, al fine di garantire la ripresa dell’attivita’ didattica in totale sicurezza per studenti, docenti e personale”.

