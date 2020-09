Neonato senza vita in un aiuola dell’Agro-Nocerino, marito e moglie fermati per omicidio

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Due persone, marito e moglie, sono stati fermati per l’omicidio del neonato il cui corpo è stato ritrovato in un’aiuola ieri pomeriggio nel Salernitano, a Roccapiemonte. Nel corso della scorsa notte sono stati i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e del reparto operativo del comando provinciale di Salerno a sottoporre a fermo di indiziato di delitto per omicidio marito e moglie rispettivamente di 47 e 42 anni.

A lanciare l’allarme era stato uno dei condomini che, mentre si recava in garage, ha notato in una siepe il corpicino del neonato. Al loro arrivo i medici del 118 non hanno potuto che certificarne il decesso. Un primo esame del corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Mercato San Severino insieme alla polizia municipale. Un primo esame esterno, effettuato dal medico legale, aveva evidenziato la presenza di una ferita sulla testa del neonato.