A Sant’Anastasia, in via Somma, i carabinieri del Nas di Napoli hanno eseguito un’ispezione in una rivendita di generi alimentari e paninoteca a conclusione della quale hanno proceduto a sequestrare amministrativamente 140 chili di alimenti tra cui vino imbottigliato, risultati privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare.