Montagna di Sarno, incendio in corso tutta la notte: più focolai, si attendono i canadair

Dopo la zona di Via Bracigliano a fuoco anche la zona della Pineta. Per fortuna il lavoro pomeridiano di elicotteri e canadair ha sventato il peggio ma l’incendio non è ancora spento. Di notte, tuttavia, hanno potuto operare solo i pompieri da terra che fino al sorgere del sole ed al ritorno dei mezzi dall’alto terranno a bada i roghi. Gli incendi dovrebbero essere del tutto estinti entro qualche ora. L’amministrazione comunale è intervenuta in maniera netta: «È calata la notte su una giornata segnata dalle fiamme; su una terra ancora una volta sfregiata dal fuoco e da mani criminali. La tristezza che ci attanaglia in questo momento deve darci la forza per continuare a combattere per la legalità, la giustizia, il futuro della nostra città. Restano sul nostro territorio alcune squadre di vigili del fuoco per continuare a monitorare la situazione ed i piccoli focolai. Speriamo non si alzi il vento».

E ancora: «Grazie dalla città di Sarno alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alla protezione civile Regionale e di Sarno, alle squadre di volontari giunte da Salerno e Provincia, i carabinieri forestali. Spero di non dimenticare nessuno, ma davvero in tanti hanno aiutato e stanno ancora aiutando la nostra comunità. Condanniamo chi devasta il territorio facendo scempio della vita, del futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Non ci fermiamo e continueremo la nostra azione contro i criminali dell’ambiente in ogni sede».