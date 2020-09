Misteriosa aggressione nell’Agro Nocerino, il figlio pubblica le foto choc

Di sicuro c’è stata un’aggressione e le indagini sono in corso. I fatti a Nocera Inferiore, dove un uomo sarebbe stato ferito nei pressi della parrocchia di San Giuseppe. È stato il figlio a pubblicare sui social alcune foto: «Qualche balordo ha presumibilmente aggredito mio padre di 83 anni – scrive su Facebook – Suppongo sia accaduto in strada. Lui non ricorda nulla a causa dello shock riportato. L’ho trovato a casa pieno di sangue, l’hanno ricoverato stanotte all’ospedale Cardarelli di Napoli con fratture al volto ed ematomi compatibili con aggressione. Non so cosa sia successo, quella è la strada che ha fatto per tornare a casa».

Poi l’appello ai cittadini: «È accaduto intorno alle ore 18.30. Se qualcuno ha visto qualcosa, dato l’orario trafficato, mi aiuti a capire». Purtroppo la vittima non ha potuto ricostruire l’accaduto ma le ferite riportate sono veramente profonde. Per fortuna non ci sono state conseguenze peggiori.