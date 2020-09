Maria Paola investita dal fratello: «Niente carcere, devono liberarlo»

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’avvocato Domenico Paolella, legale di Gaetano Gaglione, il giovane di 30 anni accusato della morte della sorella Maria Paola e di avere picchiato il compagno transessuale di quest’ultima, Ciro Migliore, ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame avverso alla misura cautelare in carcere emessa nei confronti del suo cliente dal gip del Tribunale di Nola. Maria Paola, di Caivano, è morta ad Acerra, la notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre, dopo essere caduta dallo scooter guidato da Ciro durante un inseguimento innescato dal fratello che viaggiava in sella a una moto. Non è stata ancora fissata la data dell’udienza.