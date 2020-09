Maltempo, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano sul rischio frane: «Niente prevenzione»

By

«Continuiamo a pagare il prezzo di nessuna politica e nessun investimento contro il dissesto idrogeologico. Continuiamo a pagare il prezzo dei roghi e delle azioni criminali di chi dà alle fiamme vaste aree montane. Esprimo vicinanza a Sarno ed agli altri Comuni colpiti duramente dal maltempo. Ove occorra, disponibilità del nostro supporto logistico. A scriverlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che ha espresso così la sua vicinanza a Sarno per quanto avvenuto ieri con le frane di nuovo colate di fango in città ed oltre 200 persone evacuate per il maltempo.