Madonna dell’Arco, multati e denunciati i parcheggiatori davanti al Santuario

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Non si ferma l’attività di controllo del territorio dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Particolare l’attenzione nei comuni di Casalnuovo di Napoli, Acerra, Somma Vesuviana, Pomigliano D’Arco e Marigliano. I militari della Compagnia di Castello di Cisterna, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno presidiato le strade più frequentate della provincia a nord-est di Napoli: 235 le persone identificate, 51 delle quali già note alle ffoo, 102 i veicoli controllati. Non sono mancate le contravvenzioni al Codice della Strada, molte per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa. Sono 4 i parcheggiatori abusivi sanzionati lungo le strade che costeggiano il cimitero di Somma Vesuviana e il santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia. I controlli, fanno sapere le forze dell’ordine, continueranno nei prossimi giorni.