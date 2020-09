Lieve scossa sul Vesuvio: ma è stata avvertita da alcuni residenti ai piani alti

Lieve terremoto ieri in pieno Parco Nazionale del Vesuvio. Il microsisma è avvenuto alle 21,45. La scossa di magnitudo 2.3 si è verificata con epicentro a Trecase, ed è stata leggermente avvertita dai cittadini che vivono ai piani alti vista la bassa profondità a cui si è fermato il movimento tellurico. Segnalazioni sono giunte anche da da Torre Annunziata e Pompei, ma per gli esperti sono tutte da verificare vista la distanza dall’epicentro. Il terremoto, come detto, è avvenuto a livello superficiale perché è stato registrato a un solo chilometro di profondità. Non si registrano naturalmente danni a persone o cose.

