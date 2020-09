Latitante olandese catturato nella stazione ferroviaria dei paesi vesuviani

Un latitante olandese ricercato con l’accusa di tentato omicidio, è stato arrestato ieri dalla Polfer a Torre Annunziata. Il 33enne dei Paesi Bassi, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo, è stato sorpreso e arrestato dalla Polizia ferroviaria sul marciapiede della stazione ferroviaria di Torre Annunziata centrale. L’uomo era stato notato già da qualche minuto per alcuni atteggiamenti molesti che avevano disturbato i passeggeri del treno in transito alla stazione oplontina. Gli agenti della Polfer hanno notato il disordine e sono intervenuti subito effettuando un controllo: verificata l’identità del 33enne hanno scoperto che su di lui gravava un mandato di arresto europeo per tentato omicidio, reato commesso nel suo paese, emesso dall’autorità giudiziaria olandese. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato portato in carcere a Poggioreale e posto a disposizione delle autorità.

