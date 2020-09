L’amicizia ed il siparietto tra Fabian Ruiz e l’amico imprenditore di San Giuseppe Vesuviano

Ha raccolto molti like sui social il “siparietto” tra il calciatore spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, che racconta l’amicizia con l’imprenditore di San Giuseppe Vesuviano, Alfonso Scudieri. Un’amicizia genuina come si vede anche dalle foto e che calcionapoli24 ha raccontato come una striscia di cartoon. I due sono su una Vespa d’arredo in un ristornate, alla guida c’è Scudieri con il centrocampista subito dietro: “Mantieniti 5 minuti e arriviamo”, dice il conducente. “Fai sempre tardi, ti devo ammazzare”, replica Fabian Ruiz, mostrando il pugno.

Un’amicizia che sarebbe nata già dai primi giorni della permanenza a Napoli dello spagnolo e che è durata in questi ormai oltre due anni, al punto anche di arrivare a mettere sul web scene di forte intesa come questa. Una serie di due foto che ha appassionato gli amici ed i follower e che ben presto ha cominciato a rimbalzare sui vari social network.