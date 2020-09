La Campania resta a De Luca: per le proiezioni è olltre il 65%

Urne chiuse anche in Campania: i sette candidati alla presidenza della Regione adesso aspettano i verdetti: con le sue 15 liste, Vincenzo De Luca è da subito davanti a tutti con una forbice compresa tra il 54% e il 58% secondo gli exit poll Rai. Ancora più ampio il divario in base alle prime proiezioni: De Luca sarebbe al 60,2% per Opinio Italia per la Rai e addirittura al 66,8% per Swg per La7.

Lontani, molto lontani Stefano Caldoro, già governatore tra il 2010 e il 2015 e già sconfitto alle scorse elezioni regionali, e Valeria Ciarambino, portavoce del Movimento 5 Stelle. Accreditato dagli exit poll con una forbice di voti compresa tra il 23% e il 27%, Caldoro è fermo al 19,2% nelle proiezioni Swg e al 20,3% per Opinio Italia mentre la Ciarambino oscilla tra il 10,6% di Swg e il 9% di Opinio Italia.