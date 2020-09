Incidente sulla Statale 268: i feriti sono di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano

Sono residenti a San Giuseppe Vesuviano e ad Ottaviano le cinque persone rimaste ferite nell’incidente di ieri pomeriggio sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Le loro condizioni sono stabili ed a preoccupare è maggiormente la condizione del ferito estratto dalle lamiere della Ford Focus. L’uomo è molto grave e si trova nel reparto di rianimazione del Cardarelli, mentre invece gli altri quattro pur essendo in pericolo di vita hanno un quadro clinico meno compromesso. Tra questi anche la 12enne che è ricoverata al Santobono in terapia intensiva con un forte trauma cranico.

Sul sinistro c’è da chiarire tutto, anche se dai primi rilievi sembrerebbe che ad invadere la corsia opposta sia stata la Fiat Panda che poi ha finito per scontrarsi contro la Ford Focus. Naturalmente vanno accertate le motivazioni per cui il veicolo è terminato fuori strada e se realmente sia andato così come fanno capire le prime testimonianze. Sulla Ford viaggiavano quattro persone ed una è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. La vettura è rimasta a lungo in bilico dopo aver spezzato il guardrail.