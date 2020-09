In 4 in strada senza mascherina: ecco le multe da mille euro nel Napoletano

I controlli per la verifica del rispetto delle norme anti-covid da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli continuano. Questa notte i militari della stazione di Crispano insieme a quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Casoria – allertati dal 112 che ha ricevuto la segnalazione di un cittadino – sono andati a Cardito. Lì, in via Bonavolontà, c’era un assembramento di persone davanti a un locale. Tutti indossavano la mascherina chirurgica tranne quattro. Parlavano tra loro senza utilizzare il dispositivo di protezione tra lo stupore della gente. Sono stati sanzionati secondo le misure straordinarie in materia di contenimento da covid 19 ed invitati ad indossare la mascherina. I controlli continueranno nei prossimi giorni.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE