Il giornalista vesuviano Pino Grazioli ha il Covid: è ricoverato con l’ossigeno

Il giornalista dell’emittente vesuviana Paradise Tv, Pino Grazioli, ha contratto il Coronavirus. Il collega è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli ed è trattato con l’ossigeno viste le sue difficoltà a respirare autonomamente a causa della polmonite da Covid. A darne notizia è il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, che pubblica anche una foto. «Un abbraccio a Pino – scrive Borrelli sulla sua pagina Facebook – L’ho sentito al telefono poco fa, purtroppo è positivo al Covid con insufficienza respiratoria. Forza Pino tieni duro».

Grazioli, dunque, è positivo al Coronavirus e non riesce a respirare autonomamente ma non si trova in terapia intensiva. Per fortuna riesce a comunicare e dovrebbe riuscite a sconfiggere il Covid. Tra le tante battaglie di Grazioli proprio alcune relative alla pandemia a Napoli. Durante la prima ondata era stato a casa di una donna deceduta per Coronavirus ed a cui nessuno aveva fatto il tampone. Inoltre, nelle scorse settimane aveva intervistato i due giovani che erano usciti nonostante fossero positivi dal Covid Center del Loreto Mare.