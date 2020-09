Grave incidente alla periferia di Nola: tra i feriti un bimbo di 4 anni

Ancora non è passata l’apprensione per il grave sinistro di ieri sulla Statale 268, che si conta un altro grave incidente in cui anche stavolta è coinvolto un bambino. A dare notizia di quanto avvenuto è l’edizione online de Il Mattino. I fatti sono avvenuti in Via Polvica verso Marigliano, a scontrarsi una Fiat Punto ed una 500. Il piccolo di quattro anni ha riportato le conseguenze peggiori con il ricovero al Santobono di Napoli. Feriti anche i genitori che avrebbero riportato alcune fratture causate dalla violenza dell’impatto. Sul posto diverse ambulanze, con buona parte dei feriti arrivati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Nola. Indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per arrivare ad eventuali responsabilità.

