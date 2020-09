Grave in ospedale per Coronavirus, era appena partito da Palma Campania

Caso di covid all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Si tratta di un cittadino del Bangladesh già trasferito in altra struttura sanitaria. L’uomo il 16 settembre è arrivato all’ospedale civile di Agropoli, da qui è stato subito inviato al San Luca dove è stato sottoposto a tampone. L’esito è arrivato solo ieri sera. Il paziente positivo abita da molto tempo nel centro di Agropoli anche se ha ha dichiarato ai sanitari che veniva da Palma Campania, dove ha riferito di essere stato per una settimana per poi andare via appena tre giorni prima del ricovero. L’uomo ha gravi problemi polmonari e necessita dell’ossigeno.

Confermata la positività del paziente dal presidio sanitario di Vallo è partita subito la ricognizione per trovare il posto letto in una struttura covid dove trasferire il paziente positivo. Alla fine è stato trasferito a Boscotrecase. Una situazione alquanto particolare considerato il fatto che l’ospedale di Agropoli da dove il paziente è arrivato è stato preparato quale struttura covid.