Fuga da film nel Vesuviano: in 2 puntano la pistola contro gli agenti: disarmati

Puntano una pistola contro gli agenti ma dopo un inseguimento vengono arrestati: un 22enne di Torre del Greco e un 31enne di Massa di Somma, entrambi con precedenti di polizia, dovranno difendersi dall’accusa di porto di armi o oggetti atti ad offendere, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio e’ accaduto a Portici (Napoli) durante un servizio di controllo del territorio che ha visto impegnata la Polizia di Stato. Gli agenti del locale commissariato hanno notato in via Armando Diaz due persone a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno invertito il senso di marcia per sottrarsi al controllo e hanno puntato contro di loro una pistola. A quel punto gli agenti li hanno raggiunti nella vicina via Aldo Moro dove il passeggero il 22enne, dopo essersi disfatto dell’arma, ha tentato di nuovo la fuga a piedi fino a quando, dopo un inseguimento, e’ stato rintracciato in un garage privato di viale Alemagna. I poliziotti hanno recuperato la pistola, una riproduzione di un’arma priva di tappo rosso e, poco dopo, hanno rintracciato anche il 31enne, conducente dello scooter.

