Fs, sospesa la “Monte del Vesuvio”: stop alle fermate di Nola, Palma Campania e Sarno

Per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di eseguire improrogabili e importanti interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico, da lunedì 21 settembre a domenica 11 ottobre sarà sospesa la circolazione dei treni sulla linea Napoli-Salerno via Monte del Vesuvio. Per l’intera durata dei lavori i treni che da programma avrebbero dovuto percorrere quel tratto di linea saranno inviati su itinerario alternativo, con un aumento dei tempi di viaggio stimati fra 30 e 60 minuti. In alcuni casi sarà anche necessario ricorrere a cancellazioni di corse o limitazioni di percorso. Chiaramente non ci saranno treni che fermeranno nelle stazioni presenti sulla linea: Nola, Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, Sarno.

Gli interventi contribuiranno al miglioramento della linea con incremento degli standard di sicurezza, puntualità e affidabilità dell’infrastruttura. Le attività di cantiere, inizialmente previste in un periodo diverso, sono state posticipate a causa del lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. I dettagli relativi ai provvedimenti di circolazione saranno disponibili su tutti i canali informativi – tradizionali e on line – di Rfi e delle Imprese ferroviarie.