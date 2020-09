Follia a Napoli, dice di essere positivo al Covid e getta i rifiuti dal balcone

“Un cittadino ha postato un video sui social nel quale viene filmato mentre getta dal balcone un sacchetto della spazzatura. Dice di aver contratto il Coronavirus e non avere “altre soluzioni” se non quella. Un gesto ignobile che deve essere duramente punito. Non sappiamo o meno se questa persona sia infetta, sta di fatto che, se lo fosse, la cosa sarebbe ancora più grave, dato che avrebbe lanciato per strada, all’insaputa di tutti, un sacchetto infetto e avrebbe potuto fare male a qualcuno”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde.

“Ci siamo messi immediatamente in contatto con l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, che ha tempestivamente allertato le forze dell’ordine e avviato tutte le procedure del caso. È stata già sporta denuncia – ha aggiunto Borrelli – nei suoi confronti, e si lavora all’identificazione per formalizzarla. Chiunque abbia notizie può contattare la nostra pagina o segnalarlo alle forze dell’ordine”.