Focolaio Covid nel Municipio del Napoletano: il Comune chiuso d’urgenza

Il municipio di Casamicciola resterà chiuso al pubblico per un’altra settimana per rischio covid; gli uffici comunali di piazza Marina sono off limits da mercoledi’ scorso quando fu accertata la positivita’ di un tecnico che frequenta abitualmente il Municipio. Dopo quell’episodio il sindaco Castagna ordino’ test rapidi per tutti i dipendenti che dettero esito negativo ma nei giorni successivi un altro professionista che aveva avuto accesso alla casa comunale era risultato positivo al coronavirus. Il primo cittadino, per scongiurare l’insorgere di un cluster infettivo, ha dunque disposto la chiusura al pubblico per tutta la settimana in corso; gli uffici comunali saranno contattabili telefonicamente o via e mail mentre i documenti da protocollare potranno essere inviati via posta certificata.

