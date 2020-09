Esplode bomba nella notte davanti a portone nel Vesuviano: danni e paura

Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la scorsa notte davanti al portone d’ingresso di uno stabile a San Giorgio a Cremano. L’esplosione è avvenuta intorno all’1.30 in via Pessina. Il portone è stato completamente distrutto. Non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagano i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e della stazione di San Giorgio a Cremano.

