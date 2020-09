Esplode bomba nel deposito di bibite del Vesuviano, distrutto anche un furgone

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere all’interno di un deposito di un rivenditore di bibite ad Ercolano, in provincia di Napoli. L’esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 8.30. Il deposito si trova in via Luigi Palmieri. L’esplosione ha danneggiato un furgone parcheggiato nei pressi del deposito. Non si registrano feriti. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

