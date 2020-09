Esame Avvocati, al via a Nola il corso promosso dalla Scuola Bruniana

Prenderà il via domani, 1 ottobre, e proseguirà fino al 30 novembre il corso per la preparazione agli esami di Stato per Avvocati promosso dalla Scuola Bruniana – Fondazione Forense di Nola. Il corso sarà presentato domani alle 14,30 nell’aula magna dell’ex Università Parthenope, in piazza Giordano Bruno a Nola. Interverranno l’avvocato Ciro Sesto, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nola, l’avvocato Vincenzo Salvati, direttore della Scuola Bruniana e gli avvocati Paola Iannelli e Carmine Panarelli, vicedirettori della Scuola Bruniana. A seguire, ci sarà la prima esercitazione, sempre nell’aula magna dell’ex Università Parthenope, dove si terranno tutti gli incontri del corso.

