Emergenza sangue, weekend di donazioni a Poggiomarino ECCO COME PARTECIPARE

Sabato 12 e domenica 13 settembre nuovo appuntamento con il gruppo donatori di sangue Fratres di Poggiomarino in collaborazione con la Misericordia di Poggiomarino e Fratres Campania. Due giornate dedicate alla donazione di sangue in autoemoteca, presso la sede della Misericordia di Poggiomarino in via 4 novembre al civico 31, per far fronte all’emergenza sangue tutt’ora in atto. È importante sapere che dal mese di giugno, anche in Campania, tutti i donatori che ne faranno esplicita richiesta, potranno effettuare in sede di donazione il test sierologico per il Covid-19 gestito dall’Asl Napoli 3Sud, in maniera completamente gratuita.

Inoltre a tutti i donatori verranno effettuate le analisi del sangue gratuite, mentre a tutti i lavoratori spetta un permesso retribuito di 24 ore. Le donazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anticontagio attualmente vigenti, è per questo obbligatoria la prenotazione ai numeri 3777723504 e 3921338740.