Elezioni, superato il quorum a San Gennaro Vesuviano: Russo è già sindaco

Può già festeggiare la sua elezione a sindaco Antonio Russo, unico candidato alla carica di primo cittadino di San Gennaro Vesuviano. In caso di presenza di un’unica lista alle amministrative, infatti, la norma prevede che il candidato sindaco venga eletto se il dato dell’affluenza raggiunge il 50% più 1 degli aventi diritto. Traguardo sfiorato ieri sera, con l’affluenza che, alla chiusura dei seggi, era al 49,40%, cioè appena 55 votanti in meno dei 4.453 necessari per raggiungere il quorum.

Un numero che è stato raggiunto già in mattinata, fa sapere la lista Obiettivo San Gennaro a sostegno del candidato Antonio Russo, secondo cui nelle 11 sezioni elettorali del comune si è ormai raggiunta un’affluenza del 56,77% degli aventi diritto. Il Comune di San Gennaro Vesuviano è retto dal 2017 da un commissario prefettizio nominato a seguito delle dimissioni dalla carica di 9 consiglieri comunali su 16, circostanza che ha fatto decadere l’allora sindaco Antonio Russo, oggi unico candidato e la cui rielezione sarà ufficiale alla chiusura dei seggi elettorali alle 15.