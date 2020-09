Elezioni, l’affluenza definitiva. A Pomigliano si è votato di più. Calo negli altri Comuni

Solo Pomigliano d’Arco, tra le città vesuviana, ha superato il muro del 76% degli aventi diritto al voto che si sono presentati alle urne. Nelle altre città, anche dove si votava per Amministrative, il dato è in calo rispetto alle tornate passate. La sola Sant’Anastasia è andata poco oltre i tre quarti dell’affluenza, mentre Poggiomarino, Terzigno e Pompei hanno avuto un calo nelle proiezioni rispetto ai dati fatti registrare ieri alle 23. A San Gennaro Vesuviano è bastato il 70% scarso per eleggere sindaco l’unico candidato Antonio Russo. In basso i dati in tutti i comuni vesuviani.

ECCO I DATI DI TUTTI I COMUNI: Boscoreale 55,78%; Brusciano 65,09%; Carbonara di Nola 64,35%; Nola 63,86%; Ottaviano 59,16%; Palma Campania 64,69%; Poggiomarino 72,59%; Pollena Trocchia 63,77%; Pomigliano d’Arco 76,05%; Pompei 74,39%; San Gennaro Vesuviano 69,49%; San Giuseppe Vesuviano 60,28%; Saviano 75,12%; Sant’Anastasia 75,20%; Somma Vesuviana 62,91%; Striano 64,42%; Terzigno 73,91%, Trecase 61,43%.