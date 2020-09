Elezioni, ecco l’affluenza alle 23. San Gennaro ha quasi il suo sindaco I DATI DEI COMUNI

San Gennaro Vesuviano ha quasi il suo sindaco: sarà Antonio Russo, unico candidato. Alle 23, secondo il Ministero degli Interni, ha votato oltre il 51% degli aventi diritto per il Referendum, mentre per le Comunali si rasenta il 50, ed in termini numerici bastano appena 55 cittadini: sarebbe bastato il 50% più uno. Dunque Russo torna primo cittadino, manca davvero solo la formalità degli ultimissimi elettori. Per le altre città tutte quelle in cui si vota per le Comunali è stato abbondantemente superato il 50%. E si voterà ancora domani dalle 7 alle 13. In basso tutti i dati per i singoli Comuni.

ECCO I DATI DI TUTTI I COMUNI: Boscoreale 39,06%; Boscotrecase 43,04%; Brusciano 45,87%; Carbonara di Nola 43,72%; Nola 45,78%; Ottaviano 41,74%; Palma Campania 44,03%; Poggiomarino 55,78%; Pollena Trocchia 43,99%; Pomigliano d’Arco 59,22%; Pompei 55,91%; San Gennaro Vesuviano 49,40%; San Giuseppe Vesuviano 41,04%; Saviano 59,92%; Sant’Anastasia 54,29%; Somma Vesuviana 43,81%; Striano 45,10%; Terzigno 57,70%, Trecase 39,68%.