Elezioni, ecco l’affluenza alle 12 nelle città vesuviane: I DATI DI TUTTI I COMUNI

Buona l’affluenza nei Comuni vesuviani già alle ore 12 considerando che si potrà votare fino a stasera alle 23 e poi anche domani dalle 7 alle 15. Chiaramente, come accade spesso, le percentuali si alzano nelle città dove si dovranno eleggere sindaco e consiglio comunale. Particolare la situazione di San Gennaro Vesuviano, dove l’unico candidato a sindaco, Antonio Russo, è costretto a raggiungere il quorum del 50% più uno per essere eletto ufficialmente. In basso tutti i dati dei comuni alle 12.

ECCO I DATI DI TUTTI I COMUNI: Boscoreale 11,67%; Boscotrecase 12,20%; Brusciano 13,74%; Carbonara di Nola 13,52%; Nola 14,33%; Ottaviano 11,74%; Palma Campania 13,62%; Poggiomarino 16,29%; Pollena Trocchia 12,68%; Pomigliano d’Arco 20,30%; Pompei 17,83%; San Gennaro Vesuviano 12,95%; San Giuseppe Vesuviano 11,28%; Sant’Anastasia 15,76%; Saviano 19,43%; Somma Vesuviana 12,49%; Striano 13,62%; Terzigno 18,46%.