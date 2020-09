Elezioni e Covid, rinviata l’apertura delle scuole anche a Poggiomarino

Niente ripresa delle scuole il 24 settembre anche a Poggiomarino, o almeno per i plessi che sono seggio elettorale. Non c’è infatti abbastanza tempo per la sanificazione e per rimettere tutti in sicurezza dal 23 settembre, quando finirà lo spoglio delle Comunali, al giorno successivo quando è prevista la ripresa delle lezioni in Campania. A scegliere per lo slittamento della riapertura è stato il subcommissario prefettizio Carmine Mancinelli d’intesa con i dirigenti scolastici. Si tratta però, è giusto sottolinearlo, di un provvedimento che riguarda esclusivamente gli istituti che ospitano la tornata elettorale.

Insomma, riapertura regolare a Poggiomarino nei plessi dove non si svolgono le consultazioni, mentre si tarderà di altri quattro giorni per la sanificazione e la sistemazione delle scuole sede elettorale. Anche la città agrovesuviana si adegua ad altre località del territorio che hanno fatto slittare la data del 24 settembre. In alcuni casi, come ad esempio a Somma Vesuviana, dove le lezioni ripartiranno soltanto il primo ottobre.