Ecco la nuova Giunta di De Luca: non c’è il supervotato Casillo LEGGI I NOMI

In una nota il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato la composizione della giunta regionale che lo affiancherà nei prossimi cinque anni alla guida di Palazzo Santa Lucia accelerando i tempi di formazione della squadra: dieci gli assessori, quattro le new entry. Tra i confermati il vicepresidente Fulvio Bonavitacola che mantiene la delega all’Ambiente e Ettore Cinque al Bilancio. Restano in giunta anche i tecnici Antonio Marchiello alle Attività produttive con delega al Lavoro e Bruno Discepolo all’Urbanistica. Confermate anche due donne, Lucia Fortini alla Scuola forte del successo elettorale e Valeria Fascione alla Ricerca e all’Internazionalizzazione.

Tra le new entry, spicca il nome di Mario Morcone, l’ex prefetto già candidato sindaco del Pd a Napoli oggi assessore alle Politiche della sicurezza nel ruolo fino all’anno scorso ricoperto da Franco Roberti. Dentro anche Nicola Caputo all’Agricoltura, Armida Filippelli alla Formazione professionale e Felice Casucci alla Semplificazione amministrativa e al turismo. Lasciano dunque Palazzo Santa Lucia Chiara Marciani, Sonia Palmeri e Corrado Matera mentre De Luca tiene per sé la delega alla Sanità. Non c’è il supervotato, Mario Casillo, oltre 40mila preferenze per il consigliere regionale di Boscoreale che anche questa volta resterà tra i banchi del consiglio.