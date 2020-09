Due infermieri positivi nell’ospedale napoletano: tampone a tutti i pazienti

Due infermieri dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sono risultati positivi al Covid. Sono scattate le misure di sicurezza come da protocollo. I due infermieri, uno in servizio nel Pronto soccorso e l’altro in Psichiatria, sono in quarantena domiciliare mentre tutti i contatti stretti, cosi’ come ricostruito dall’indagine epidemiologica, sono stati sottoposti al tampone e si e’ in attesa dei risultati. I due reparti sono stai chiusi nella mattinata di oggi per consentire le operazioni di sanificazione, al termine delle quali si e’ proceduto alla riapertura.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE