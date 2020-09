Due giovani contagiati nella città vesuviana: i casi salgono a quota 31

By

Due nuovi casi di tampone positivo a Torre del Greco: sale a quota 31 il bilancio dei soggetti attualmente contagiati nella citta’ vesuviana. Ad annunciarlo e’ il sindaco Giovanni Palomba, che guida il Centro operativo comunale convocato in seduta permanente nella sede dell’ente a palazzo Baronale. La notizia arriva attraverso un comunicato stampa diramato dal portavoce del primo cittadino, al termine del consueto aggiornamento con l’Asl Napoli 3 Sud e l’unita’ di crisi regionale, nel quale viene precisato come si tratti ”di un trentaseienne e di un ventisettenne, attualmente in isolamento domiciliare”.