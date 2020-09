Dramma nel Vesuviano: 31enne trovato impiccato in casa

Sono stati i familiari a trovarlo senza vita in casa. È un 31enne la vittima del gesto estremo avvenuto nella tarda serata a Portici in via Cristoforo Colombo. L’ennesimo terribile fatto nell’area vesuviana dove di recente si stanno moltiplicando gli episodi tragici. Inutile ogni soccorso, nonostante l’ambulanza del 118 sia arrivata sul posto nel giro di pochi minuti. Il 31enne era purtroppo già senza vita. Indaga la polizia del locale commissariato che sta ricostruendo le ragioni del drammatico fatto. Una notizia choc per tutta la comunità vesuviana che ha appreso con enorme dolore il suicidio. Di recente proprio a Portici ci sono stati diversi tentativi da parte di giovani di togliersi la vita. Stavolta, purtroppo, nessuno è riuscito a fermare il giovane e le sue terribili intenzioni.

