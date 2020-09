Dramma in Costiera, donna beve acido muriatico: ricoverata in gravi condizioni

By

È stata ritrovata dalla figlia riversa a terra dopo aver bevuto dell’acido muriatico. È accaduto in Costiera, la donna è ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Cava de’ Tirreni, Aveva già manifestato ai propri familiari le sue intenzioni di farla finita a causa di una malattia. Pare dunque che l’intenzione della donna era quella di togliersi la vita, dopo aver manifestato ai suoi familiari alcuni malesseri e la volontà di compiere il gesto estremo. Il dramma si è consumato nei giorni scorsi: l’anziana ha ingerito l’acido muriatico ed è stata ritrovata per terra nella sua abitazione, priva di sensi. Immediata la chiamata al 118 ed il trasporto all’ospedale di Cava de’ Tirreni.