Dramma della gelosia nel Vesuviano, accoltellato dall’ex marito della compagna: è grave

Finisce ancora nel sangue una lite per una donna. A raccontarla è il quotidiano Roma oggi in edicola. Una lite è finta nel sangue ed un uomo si trova in gravi condizioni. I fatti domenica notte e la vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale del Mare con una ferita da arma da taglio alla coscia destra che ha reciso l’arteria femorale. Adesso è ricoverata nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni. L’uomo di 42 anni, residente a Ercolano, è stato ferito a coltellate dall’ex marito 37enne della sua compagna. L’uomo si trovava a Pollena Trocchia, a casa dell’ex della moglie per chiarire alcune dinamiche familiari, accompagnato dal fratello della donna un 40enne residente nella vicina Volla. I tre uomini in poco tempo dalle parole sono passati ai fatti, dalle mani alle armi, infatti l’ex marito della donna, il 37enne, ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito il nuovo compagno della donna.

Il Roma racconta: «La pugnalata ha lesionato l’arteria femorale ed è stato necessario un intervento chirurgico urgente. Il 42enne è ancora in prognosi riservata ma non rischia la vita, anche gli altri due uomini hanno riportato delle ferite ritenute guaribili in quindici giorni. Sul caso indagano i militari dell’Arma della Tenenza di Cercola, che hanno il compito di fare chiarezza sulla dinamica. Al momento nessun denunciato anche se il fascicolo è stato inviato alla procura napoletana. I giorni di prognosi, infatti, non consentono di procedere d’ufficio, inoltre nessuno è stato colto in flagranza. I carabinieri dovranno prima ricostruire la vicenda ed appurare le singole responsabilità».