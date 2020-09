Dipendente comunale positiva al tampone nel Vesuviano: chiuso il municipio

Caso di positività al Coronavirus al Comune di Casalnuovo. A renderlo noto alla cittadinanza è stato il sindaco Massimo Pelliccia: “Questa mattina stiamo effettuando una sanificazione straordinaria degli uffici Anagrafe del Comune, attualmente chiusi, a causa della positività di un dipendente. Sul caso è già a lavoro l’Asl che sta effettuando un tracciamento di tutti i contatti avuti dal personale in questione. Le precauzioni utilizzate in questo periodo, tra cui le protezioni utilizzate per gli sportelli, hanno impedito un contatto diretto dei dipendenti con l’utenza. Domani, nelle more dei risultati di ulteriori test, sarà aperto solo l’ufficio Anagrafe di Palazzo Lancellotti”, spiega il sindaco Pelliccia.

