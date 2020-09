Di Maio nel Vesuviano per un comizio: colpito da una secchiata d’acqua IL VIDEO

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, impegnato in un incontro pubblico a San Giorgio a Cremano è stato raggiunto da una secchiata d’acqua. Di Maio si trovava tra la folla nella città dov’è nato l’attore Massimo Troisi per sostenere la candidatura di una esponente politica locale. Mentre si avvicinava ad uno stand, gli è arrivata addosso dell’acqua lanciata probabilmente da un palazzo vicino. Per il ministro, solo un po’ di sorpresa e il vestito bagnato. L’episodio, videoripreso con il cellulari, è subito stato lanciato sui social con numerosi utenti che ne hanno approfittato per postare commenti anche ironici.

Le reazioni dei presenti, rivolte verso l’alto, non lasciano tuttavia spazio a ulteriori interpretazioni. Nei confronti del residente ignoto si sono infatti levati da subito cori di scherno che hanno apostrofato in maniera assai colorita l’autore del vile gesto. In attesa di certezze sulla dinamica dell’accaduto, il sindaco Giorgio Zinno ha comunque espresso piena solidarietà al ministro: «San Giorgio a Cremano è una città ospitale – ha dichiarato il primo cittadino – episodi simili, se confermati, non rappresenterebbero i modi accoglienti che da sempre contraddistinguono la nostra comunità. A nome della città porgo le mie scuse a Luigi Di Maio».