De Luca in diretta: «Covid, finalmente si scende. Ma per le scuole è presto»

«Oggi abbiamo 140 casi, cominciamo a scendere». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, facendo il punto sulla situazione coronavirus in regione nel corso di una diretta Facebook. Il dato di oggi, ha aggiunto De Luca, «conferma che nel giro di una settimana o 10 giorni arriveremo a regime, cioè l’operazione sicurezza e prevenzione è stata preziosa per garantire il futuro e per garantire la serenità per le nostre famiglie. Delle altre parti d’italia non hanno fatto questa scelta, vedremo fra un mese i risultati. vedremo fra un mese cosa succede nelle regioni dove non hanno deciso di rendere obbligatorio il controllo di quelli che rientravano dall’estero. Per quello che riguarda la Campania, abbiamo deciso di seguire una linea di rigore: individuare oggi il problema per avere serenità domani. È quello che abbiamo fatto e credo con grande successo». Sulle scuole De Luca è tornato alla riapertura per il 24 settembre, perché prima non si poteva essere pronti.

«Stiamo continuando a controllare in maniera ossessiva la vicenda Covid ma, se Dio vuole, cominciamo a entrare in una situazione di normalità», ha concluso Luca spiegando che «si va concludendo l’operazione sicurezza e prevenzione che abbiamo messo in piedi con l’ordinanza del 12 agosto. Siamo l’unica Regione in Italia che ha reso obbligatorio il test sierologico o il tampone, per i nostri concittadini che rientravano dall’estero o dalla Sardegna. Questa operazione ha fatto aumentare ovviamente il numero dei positivi, ma senza quest’operazione avremmo avuto tremila concittadini contagiosi che giravano per la regione. Questa operazione garantirà la sicurezza futura delle nostre famiglie».