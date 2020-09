De Luca compra 4 milioni di vaccini contro l’influenza: “Lo faranno tutti”

“Abbiamo gia’ acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. Primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita a Lettere (Napoli) per l’inaugurazione del museo nel Castello cinquecentesco restaurato. De Luca ha spiegato che la distribuzione avverrà in due tranche: la prima per un totale di 1 milione e 800 mila, il resto entro il 15 ottobre.

