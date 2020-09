De Luca a Palma Campania dalla Franzese: “Non date voti al pinguino milanese”

“Non dati i voti al pinguino venuto da Milano con la camicia sbottonata e fuori dai pantaloni. Offritegli una cena, un caffè, ma non i voti. Per anni ha offeso questa Regione”. Vincenzo De Luca lancia la stoccata a Matteo Salvini. Nell’incontro tenuto a Carbonara di Nola per la candidatura dell’assessore comunale di Palma Campania, Elvira Franzese alle elezioni Regionali, il governatore non si risparmia. Insieme a lui, sul palco, anche il consigliere regionale uscente, Carmine De Pascale e la candidata alla circoscrizione di Salerno, Enza Cavaliere.

De Luca da Elvira Franzese per sostenerla nella candidatura

Elvira Franzese, insegnante, candidata al Consiglio Regionale nella lista “De Luca Presidente”, interviene sulla situazione della Campania. “ Il lavoro svolto dal governatore De Luca durante il lockdown è stato straordinario. Grazie alle sue disposizioni la Regione è riuscita ad essere una delle meno colpite dal virus. Soprattutto le misure attuate a favore di imprese e famiglie hanno consentito di resistere all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Ci tengo a ringraziare personalmente il presidente De Luca. Per tale motivo sposo in pieno il suo progetto affiancandolo in questa candidatura”.

De Luca da Elvira Franzese ne ha per tutti, anche per le mozzarelle

Il presidente Vincenzo De Luca parla delle risorse delle Campania “Non siamo più la Regione dei roghi. Abbiamo cambiato la situazione e tra un anno e mezzo avremo risolto il problema rifiuti e quello relativo all’inquinamento delle acque. Meritiamo rispetto e quando parlano della Campania si alzano in piedi. Le nostre risorse e le nostre eccellenze vanno valorizzate. Ad esempio la mozzarella, quella di bufala possono farla ovunque, ma altrove è una zozzeria.

Il Governatore. “Pomodoro San Marzano prodotto migliore al mondo”

De Luca in visita alle aziende conserviere, parla del valore dell’industria alimentare in Campania. Sul palco allestito nell’azienda Franzese, esalta il valore delle eccellenze regionali. “Il pomodoro San Marzano è il migliore al mondo e abbiamo lavorato per salvaguardarlo. Non dobbiamo sprecare queste risorse. Dobbiamo puntare sul lavoro e creare posti per i giovani. Sarà questa la missione della Regione Campania nel futuro”.

De Luca premia le imprese della Campania

Il Governatore Vincenzo De Luca sottolinea l’importanza delle imprese in Campania. “In questi giorni sono stato in giro per visitare delle realtà imprenditoriali. Da chi produce prodotti sottolio o prodotti di congelazione alimentare, c’è un alto tasso di professionalità. Un mondo che lavora e che è la nostra forza. Sul mondo dei giovani e del lavoro ci concentreremo ancora di più. Aumenteremo gli sforzi. Abbiamo già consentito ai giovani di lavorare nella pubblica amministrazione, salvando anche quei piccoli paesi dove giovani non ce ne sono più. Fermeremo questa emorragia. Siamo la Regione della solidarietà, abbiamo aiutato imprese e famiglie. Puntiamo alla defiscalizzazione, la Campania dovrà incentivare gli imprenditori. Dovremo diventare come l’Olanda”.

De Luca e Franzese in linea sulla scuola

Elvira Franzese, assessore alla Cultura del Comune di Palma Campania condivide l’idea di posticipare l’apertura delle scuole. Vincenzo De Luca incontrerà i massimi esponenti del mondo della scuola per stabilire regole e modalità di apertura. “Se finora non ho posticipato l’apertura delle scuole, c’è un motivo ben preciso. La Campania non voleva accomodare chi deve consegnare i banchi per il distanziamento, che con un rinvio dell’apertura avrebbe posticipato la consegna”.

Alla fine, applausi per il Governatore che ringraziato la famiglia Franzese per l’ospitalità, il generale Carmine De Pascale per l’impegno di questi anni e salutato la candidata alla circoscrizione di Salerno, Enza Cavaliere.