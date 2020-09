De Laurentiis ha il Covid, contagiata la moglie Jacqueline: si teme per un dirigente

Il patron del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Covid-19, è attualmente a Capri. Secondo quanto si apprende, anche la moglie Jacqueline, è risultata contagiata dal Coronavirus. Il tampone al presidente del Napoli è stato fatto lo scorso martedì e nelle ultime ore avrebbe ricevuto il responso. Le condizioni di salute di De Laurentiis sarebbero buone: solo debolezza e dolori muscolari, mentre ieri avrebbe accusato un leggero mal di stomaco. Si parla inoltre di un dirigente del Napoli che sarebbe almeno un caso sospetto, ma al momento non arrivano conferme dalla società.

Il presidente, nella giornata di ieri a Milano per partecipare all’assemblea della Lega Serie A, era partito da Capri in mattinata e, in serata, avrebbe fatto ritorno sull’isola. E’ probabile che la coppia possa fare rientro a Roma per poter eseguire controlli più approfonditi presso il Policlinico Gemelli.