Da Nola denuncia alla Rai: Ho il Covid e mi fanno il tampone senza mascherina

Il caso è arrivato a La Vita in Diretta su Raiuno, è quello di Palmira, una ragazza di Nola, a cui è stato effettuato il tampone senza alcuna mascherina. La giovane ha contratto il coronavirus molto probabilmente dopo una vacanza in Sardegna. “Sto bene – esordisce la giovane – non ho più sintomi da un po’ di giorni, per ora attendiamo gli esiti negativi”. Secondo quanto si apprende sarebbe positiva da diverse settimane. Quindi ha raccontato questo test per il covid-19 d cui Tpi.it ha anche pubblicato un foto.

Ecco cosa ha detto Palmira: “L’operatore ha avuto il primo contatto con i miei genitori fuori casa, visto che loro dovevano firmare dei documenti. Quando l’hanno visto senza mascherina gli hanno fatto delle domande e lui ha detto che avrebbe messo la mascherina una volta entrato in casa. Peccato però che ce lo siamo ritrovati senza protezione. Quindi ho fatto il tampone poi l’ha fatto anche la mia amica e io gli ho fatto un po’ di domande”.