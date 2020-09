Covid, positivo operaio della Fincantieri residente a Boscoreale

Nuovo caso a Boscoreale: si tratta di un operaio della Fincantieri di Castellammare. L’uomo è risultato positivo al tampone dopo un controllo in ospedale ma non ha alcun sintono del Coronavirus. Ad annunciare il contagio è stato il Comune di Boscoreale. L’operaio per adesso si trova semplicemente in isolamento e le sue condizioni di salute sono buone. Il dipendente era regolarmente al lavoro nel suo reparto fino a quando non ha scoperto di avere il Covid. Nello stabilimento stabiese, come nel resto del gruppo di Trieste, applicato il protocollo sulle norme anti contagio stilato dal governo. Anche in azienda c’è chi chiaramente dovrà adesso stare in quarantena: si tratta dei colleghi che lavoravano fianco a fianco con l’operaio boschese.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE