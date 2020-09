Covid, paura nel Vesuviano: paziente a rischio si è infettato in ospedale

Era ricoverato in ospedale per un’altra patologia, risulta positivo al Covid-19. Si tratta di un uomo di 75 anni residente a Torre del Greco (Napoli). A darne comunicazione e’ il Centro operativo comunale convocato in seduta permanente a palazzo Baronale e presieduto dal sindaco Giovanni Palomba. L’aggiornamento e’ arrivato al termine del consueto report con l’Asl Napoli 3 Sud e l’unita’ di crisi regionale. Cresce dunque il bilancio complessivo dei soggetti residenti nella citta’ vesuviana risultati positivi al tampone del Coronavirus nelle ultime settimane. Attualmente le persone contagiate sono infatti 29: gli altri 28 sono tutti asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE