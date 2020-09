Covid: oggi otto casi nell’area torrese e 4 a Ottaviano LEGGI L’ELENCO DEI COMUNI

Oggi due 208 nuovi contagi in Campania. Nell’area vesuviana sono in totale 41. Ecco l’elenco dei comuni caso per caso. Napoli 61, Casoria 8, Benevento 8, Castellammare Di Stabia 7, Torre Annunziata 4, Torre Del Greco 4, Massa Lubrense 4, Melito Di Napoli 4, Eboli 4, Ottaviano 4, Volla 3, Giugliano In Campania 3, Castel Volturno 3, Quarto 3, Acerra 2, Striano 2, Palma Campania 2, San Sebastiano Al Vesuvio 2, Cava De’ Tirreni 2, Campagna 2, Capaccio Paestum 2, Afragola 2, Caivano 2, Casalnuovo Di Napoli 2, Grumo Nevano 2, Arzano 2, Avellino 2, Casaluce 2, Somma Vesuviana 2, Orta Di Atella 1, San Giorgio A Cremano 1, Vico Equense 1, Portici 1, Meta Di Sorrento 1, Marigliano 1, Sorrento 1, Sperone 1,Castelvenere 1, Sant’Antonio Abate 1, Albanella 1, Battipaglia 1, Roccadaspide 1, Pollena Trocchia 1, San Giuseppe Vesuviano 1, Pozzuoli 1, Crispano 1, Boscoreale 1, Roma 1, Frattamaggiore 1, Marano Di Napoli 1, Capri 1, Ischia 1, Sant’Arpino 1, Casagiove 1, San Cipriano D’Aversa 1, Macerata Campania 1, Marcianise 1, Portico Di Caserta 1, Teverola 1, Agropoli 1, Sarno 1, Scafati 1, Forio 1, Casamicciola Terme 1, San Vitaliano 1, Sant’Agnello 1, Piano Di Sorrento 1, Sant’Anastasia 1, Pomigliano d’Arco 1, Gragnano 1.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE