Covid, oggi in Campania 180 positivi e una vittima. Casi in aumento nel Vesuviano

Altri 180 contagiati in Campania, 23 in meno di ieri con 328 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 7.482 test, dunque, 180 sono risultati positivi con 73 casi di rientro dalle vacanze o connessi a precedenti positivi da rientro. ​In aumento ancora oggi i casi nel Vesuviano e nel Nolano, dove continuano a crescere i positivi e le persone in isolamento dopo i contatti.

Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 8.760 su 481.767 tamponi effettuati mentre sale a 450 il numero di vittime. In crescita anche il numero di pazienti guariti, da 4.537 a 4.568: di questi, 4.564 sono totalmente guariti e 4 clinicamente guariti là dove vengono considerati solo clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.