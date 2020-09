Covid, oggi 7 casi a Somma Vesuviana e 4 Sant’Anastasia. Nel Vesuviano 40 contagi

By

Su 136 nuovi contagi registrati oggi in Campania, ben quaranta provengono dall’area vesuviana che al momento resta tra le più colpite di questa fase di ondata di Coronavirus sul territorio. Nel dettaglio ecco i casi città per città: Napoli 15, Somma Vesuviana 7, Capri 6, Pomigliano D’arco 4, Agerola 4, Casalnuovo Di Napoli 4, Sant’Anastasia 4, Marano Di Napoli 3, Sarno 3, Sorrento 3, Salerno 3, Sant’Antonio Abate 2, Pozzuoli 2, Giugliano In Campania 2, Arzano 2, Castel Volturno 2, Casavatore 2, San Giuseppe Vesuviano 2

Poggiomarino 2, Cercola 2, Pimonte 2, Pollena Trocchia 2, Perù. Un caso nei comuni seguenti: Casamicciola Terme, Grumo Nevano, San Marcellino, Nocera Inferiore, San Giorgio a Cremano, Torre Del Greco, Caserta, Roma, Varna, Casoria, Qualiano, Mugnano Di Napoli, Crispano, Castellammare Di Stabia, Manocalzati, Caivano, Portico Di Caserta, San Nicola La Strada, Casagiove, Recale, Piedimonte Matese, Cardito, Frattamaggiore, Vico Equense, San Gennaro Vesuviano, Ercolano, Nola, Boscoreale, Aversa, Mariglianella , Ostia, Ottaviano, Casola Di Napoli, Castello Di Cisterna, Marigliano, Palma Campania.